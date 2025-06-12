فيفو تطلق هاتف Vivo T4 Ultra 5G بمواصفات رائدة وسعر منافس

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo T4 Ultra 5G، ليكون خلفا لهاتف Vivo T3 Ultra الصادر العام الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي هاتف فيفو Vivo T4 Ultra 5G بمواصفات من الفئة العليا تشمل شاشة OLED منحنية من جميع الجوانب، ومعالج قوي من نوع Dimensity 9300+، إلى جانب نظام كاميرات ثلاثي يضم عدسة بيريسكوب للتقريب البصري.

المواصفات التقنية لهاتف Vivo T4 Ultra 5G



يتميز هاتف Vivo T4 Ultra 5G بشاشة OLED منحنية مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K تبلغ 2800 × 1260 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسطوع محلي يصل إلى 5000 شمعة، مع دعم لتقنية PWM Dimming بتردد 2160 هرتز لحماية العين.

وتدعم الشاشة مستشعر بصمة مدمج، ومحمية بزجاج Schott Xensation α، كما يتمتع الهاتف بمعيار مقاومة الماء والغبار IP64، ويزن 192 جراما بسماكة 7.43 ملم.

يعمل هاتف Vivo T4 Ultra 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 9300+، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، وسعة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، مع دعم حتى 12 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية.

ويضم هاتف Vivo T4 Ultra 5G، بطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، بالإضافة إلى خاصية الشحن العكسي.

فيما يخص الكاميرات، يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K، أما الكاميرا الخلفية، فتتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX921، مع ميزة التثبيت البصري OIS، مصحوبة بعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX882 تدعم تقريب بصري حتى 3x، وتصوير ماكرو حتى 10x، وتقريب رقمي حتى 100x.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهة Funtouch OS 15، مع ضمان 3 تحديثات رئيسية للنظام و4 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويأتي الهاتف مزودا بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها: AI Note Assist لمساعدة تدوين الملاحظات وCircle to Search للبحث البصري وAI Transcript Assist لتفريغ النصوص وAI Call Translation لترجمة المكالمات.

وتشمل المزايا الأخرى بالهاتف مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، نظام تبريد بغرفة بخار كبيرة بمساحة 4362 مم، دعم شبكات Wi-Fi 7 وBluetooth 5.3، تقنية NFC ومنفذ USB-C.

هاتف Vivo T4 Ultra 5G

سعر هاتف Vivo T4 Ultra 5G

يتوفر هاتف فيفو Vivo T4 Ultra 5G بسعر يبدأ من 468 دولار للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت، ويتوافر الهاتف بلونين: الذهبي والرمادي، ويبدأ بيع الهاتف اعتبارا من 18 يونيو في الهند.