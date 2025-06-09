بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق هاتف Vivo X Fold 5

في الأسبوع الماضي، بدأت فيفو بالتلميح إلى وصول هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 5 إلى الصين.

أكد مدير المنتجات في فيفو، هان بوكسياو، أن تصميم الهاتف يتميز بالمتانة وحماية ثلاثية و سيكون أول هاتف قابل للطي كبير الحجم في العالم مزودًا بحماية IPX9 ضد الماء ، ومقاومة IP5X للغبار.

ميزات هاتف Vivo X Fold 5

علاوةً على ذلك، يُقدّم هاتف Vivo X Fold 5 تقنية الجيل الثاني من البطاريات شبه الصلبة مما يسمح لبطارية الهاتف بتوفير الطاقة حتى عند درجة حرارة -30 درجة مئوية. يُمثّل هذا التطور تحسّنًا واضحًا مقارنةً ببطارية الجيل السابق المُستخدمة في هاتف X Fold 3.



يتصدر هاتف X Fold 5 فئته بتصنيف IP5X لمقاومة الغبار والماء IPX8، ما يجعله قادرًا على تحمل ضغط الماء حتى عمق 3 أمتار بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنه يتحمل رذاذ الماء الساخن عالي الضغط، مما يرفع تصنيفه إلى IPX9، وهو تصنيف يُعد الأول من نوعه في الهواتف القابلة للطي.

من حيث المواصفات ، من المرجح أن يتميز هاتف Vivo X Fold 5 بشاشة خارجية من نوع LTPO بقياس 6.53 بوصة وشاشة AMOLED واسعة بقياس 8.03 بوصة، وكلاهما يوفر معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز. أما من حيث المواصفات، فقد يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزود ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، مدعومة بشحن سريع بقوة 90 واط وشحن لاسلكي بقوة 30 واط.

مواصفات هاتف Vivo X Fold 5

أما بالنسبة للتصوير، فقد يأتي الجهاز بكاميرتين سيلفي بدقة 32 ميجابكسل - واحدة لكل شاشة - بينما من المتوقع أن يضم الجزء الخلفي مجموعة كاميرات ثلاثية مصممة بالتعاون مع شركة Zeiss، تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع، وكاميرا منظار بتقريب بصري 3x.



ومن المتوقع إطلاق الهاتف في شهر يوليو في الصين، ولكن من الممكن أن يصبح متاحًا عالميًا في نفس الشهر.