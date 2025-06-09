قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد أبو مسلم: لا أخشى إنتر ميامي.. والأهلي قادر على العبور من مجموعة الموت
مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا
استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب
حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية
تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق هاتف Vivo X Fold 5

هاتف Vivo X Fold 5
هاتف Vivo X Fold 5
لمياء الياسين

في الأسبوع الماضي، بدأت فيفو بالتلميح إلى وصول هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 5 إلى الصين. 

 أكد مدير المنتجات في فيفو، هان بوكسياو، أن تصميم الهاتف يتميز بالمتانة وحماية ثلاثية و سيكون أول هاتف قابل للطي كبير الحجم في العالم مزودًا بحماية IPX9 ضد الماء ، ومقاومة IP5X للغبار.

ميزات هاتف  Vivo X Fold 5 

علاوةً على ذلك، يُقدّم هاتف Vivo X Fold 5 تقنية الجيل الثاني من البطاريات شبه الصلبة مما يسمح لبطارية الهاتف بتوفير الطاقة حتى عند درجة حرارة -30 درجة مئوية. يُمثّل هذا التطور تحسّنًا واضحًا مقارنةً ببطارية الجيل السابق المُستخدمة في هاتف X Fold 3.


يتصدر هاتف X Fold 5 فئته بتصنيف IP5X لمقاومة الغبار والماء IPX8، ما يجعله قادرًا على تحمل ضغط الماء حتى عمق 3 أمتار بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنه يتحمل رذاذ الماء الساخن عالي الضغط، مما يرفع تصنيفه إلى IPX9، وهو تصنيف يُعد الأول من نوعه في الهواتف القابلة للطي.

من حيث المواصفات ، من المرجح أن يتميز هاتف Vivo X Fold 5 بشاشة خارجية من نوع LTPO بقياس 6.53 بوصة وشاشة AMOLED واسعة بقياس 8.03 بوصة، وكلاهما يوفر معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز. أما من حيث المواصفات، فقد يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزود ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، مدعومة بشحن سريع بقوة 90 واط وشحن لاسلكي بقوة 30 واط.

مواصفات هاتف Vivo X Fold 5

 أما بالنسبة للتصوير، فقد يأتي الجهاز بكاميرتين سيلفي بدقة 32 ميجابكسل - واحدة لكل شاشة - بينما من المتوقع أن يضم الجزء الخلفي مجموعة كاميرات ثلاثية مصممة بالتعاون مع شركة Zeiss، تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع، وكاميرا منظار بتقريب بصري 3x.


ومن المتوقع إطلاق الهاتف  في شهر يوليو في الصين، ولكن من الممكن أن يصبح متاحًا عالميًا في نفس الشهر. 

هاتف Vivo X Fold 5 هاتف X Fold 3 هاتف قابل للطي تصميم الهاتف بطارية الهاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

الكرة الذهبية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

الدعاء

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

اليوم.. فصل الكهرباء عن قرية كفر العجمي وتوابعها بكفر الشيخ

فصل الكهرباء عن قرية كفر العجمي وتوابعها بكفر الشيخ .. اليوم

بيان الفائزين فى المسابقة

الزهراء الإعدادية بنات في قنا ثالث جمهورية بمسابقة التوجيه الجمعي

وزير البترول

مصر لا تنسى أبطالها.. وزير البترول يقدم واجب العزاء لأسرة البطل خالد عبد العال

بالصور

بوصفة نادية السيد .. طريقة عمل البريوش الهش في المنزل

طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش

استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب

العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

فيديو

تامر عاشور ومحمود الليثي

تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد