هل تجسست إسرائيل على إيران عبر واتساب؟.. اختراقات سابقة تعيد الجدل

- إيران تحث مواطنيها على حذف واتساب

- هل تجسست إسرائيل على الإيرانيين عبر واتساب؟

- إسرائيل تمتلك أكبر 10 شركات أمن سيبراني في العالم

- أشهر اختراقات واتساب سببها إسرائيل



أمرت السلطات الإيرانية مواطنينها، اليوم، بضروروة حذف تطبيق المراسلة الشهير واتساب من هواتفهم الذكية، متهمة إياه دون تقديم أي أدلة بجمع بيانات المستخدمين وإرسالها إلى إسرائيل.

وقد نفت شركة واتساب، المملوكة لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقالت في بيان لوكالة “أسوشيتد برس” إنها تشعر بالقلق من أن "هذه التقارير الكاذبة قد تكون ذريعة لحظر خدماتنا في وقت يحتاج فيه الناس للتواصل أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت مالكة واتساب أنها لا تتعقب مواقع المستخدمين ولا تطلع على الرسائل الشخصية المتبادلة بينهم.

من الصعب التحقق من صحة مزاعم السلطات الإيرانية بشكل مستقل، خاصة في ظل عدم تقديمها أدلة داعمة علنية.

ومع أن واتساب يشتهر بتوفيره لتشفير من طرف إلى طرف end-to-end encryption، مما يجعل الرسائل مرئية فقط للمرسل والمتلقي، إلا أنه ليس محصنا تماما من الهجمات الإلكترونية المتقدمة.

إسرائيل والتفوق السيبراني



يعد واتساب هو تطبيق مراسلة مجاني تملكه شركة “ميتا” مع وجود حوالي 3 مليارات مستخدم في جميع أنحاء العالم ومتنامية بسرعة، يمكنه إرسال الرسائل النصية والمكالمات والوسائط عبر الإنترنت.

يستخدم واتساب تشفيرا قويا من طرف إلى طرف يعني فقط المرسل والمستلم يمكنه قراءة الرسائل، لا يمكن حتى واتساب الوصول إلى محتواها، يأتي هذا يضمن الخصوصية القوية والأمن، لذا من المستحيل تقييم الادعاءات بشكل مستقل، بالنظر إلى عدم توفر إيران أي أدلة داعمة يمكن الوصول إليها للجمهور.

لكننا نعلم أنه على الرغم من أن واتساب لديه ميزات خصوصية وأمان قوية، إلا أنه لا يمكن اختراقه، ولكن هناك دولة واحدة على الأقل تمكنت سابقا من اختراقه وهي إسرائيل.

تعد إسرائيل من بين الدول الرائدة عالميا في مجال القدرات السيبرانية، إلى جانب الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وكندا.

وتملك سجلا موثقا في تنفيذ عمليات اختراق إلكترونية معقدة، من أشهرها هجوم Stuxnet الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني قبل أكثر من 15 عاما.

وتعرف وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "الوحدة 8200" بتفوقها التقني، كما تحتضن إسرائيل مراكز أبحاث وتطوير تابعة لـ7 من أصل أكبر 10 شركات أمن سيبراني في العالم، إلى جانب شركات ناشئة متقدمة في تطوير أدوات هجوم ودفاع إلكترونية.

تاريخ من الاختراقات عبر واتساب

تعود أبرز عمليات اختراق واتساب إلى عام 2019، عندما استغلت شركة NSO Group الإسرائيلية ثغرات أمنية في التطبيق لاختراق أكثر من 1400 حساب، شملت صحفيين ونشطاء ومسؤولين حكوميين، من خلال برنامج التجسس المعروف بيجاسوس.

وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة أمريكية الشركة بدفع 170 مليون دولار كـ تعويض لصالح واتساب و"ميتا" على خلفية تلك الهجمات.

كما كشفت تقارير حديثة عن قيام شركة إسرائيلية أخرى تدعى Paragon Solutions باستهداف ما يقرب من 100 حساب واتساب باستخدام برمجيات تجسس متقدمة تمكنت من الوصول إلى الرسائل بعد فك تشفيرها.

هجمات "التصيد الموجه" Spearphishing



غالبا ما تنفذ هذه الاختراقات باستخدام أسلوب "التصيد الاحتيالي الموجه"، والذي يختلف عن التصيد التقليدي من حيث أنه يستهدف أفرادا محددين برسائل أو ملفات خادعة تقنعهم بتحميل برامج تجسس.

قد تبدو الرسالة وكأنها واردة من زميل موثوق أو جهة رسمية، وتطلب مثلا مراجعة عاجلة لمستند أو إعادة تعيين كلمة مرور، لتقود المستخدم إلى صفحة مزيفة أو تنزل برمجية خبيثة على جهازه.

كيف تحمي نفسك من اختراقات واتساب؟

لحماية نفسك من هذا النوع من الهجمات، ينصح الخبراء بما يلي:

- التأني قبل التفاعل مع أي رسالة غير متوقعة تحمل طابع الاستعجال.

- عدم النقر على الروابط المشبوهة أو تنزيل مرفقات مجهولة.

- تفعيل التحقق الثنائي 2FA للحسابات المهمة.

- تحديث البرامج بشكل منتظم، واستخدام قنوات موثوقة للتحقق من أي طلبات حساسة.

- كما أن التدريب المنتظم على الأمن السيبراني يساعد الأفراد على كشف هذه الحيل والتصدي لها.