واتساب يعمل على إضافة ميزة جديدة.. إليك كيفية تطبيقها

يعمل تطبيق واتساب على إضافة ميزة جديدة لكاميرا التطبيق تُسمى "مسح المستندات ضوئيًا". تهدف هذه الإضافة الجديدة إلى تسهيل مهام المسح الضوئي في التطبيق، فلن يحتاج المستخدمون إلى أي أداة أخرى لمسح المستندات ضوئيًا وإرسالها عبر التطبيق.

ميزة "مسح المستندات"

وفقا لموقع "huaweicentral"رُصدت ميزة "مسح المستندات" المهمة لكاميرا تطبيق واتساب في الإصدار التجريبي 2.25.18.29 من نظام أندرويد وتعد هذه الميزة متاحة حاليًا لبعض مُختبري الإصدار التجريبي وذلك عبر برنامج جوجل بلاي التجريبي.

يظهر الآن خيار جديد يُسمى "مسح المستند ضوئيًا" في إعدادات التطبيق يمكنك تُفعّيل الأداة فورًا بمجرد فتح الكاميرا في التطبيق ويمكن أن يؤدي النقر على تلك الميزة إلى فتح قسم معاينة الكاميرا على الشاشة، مما يسمح للمستخدم بتوجيه الكاميرا إلى المستند الذي يريد التقاطه.

طريقتين لمسح البيانات

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين طريقتين لمسح المستند في WhatsApp:

الوضع اليدوي: سيسمح للمستخدمين بالتحكم في كيفية التقاط الصورة.

الوضع التلقائي: ستقوم هذه الميزة باكتشاف حدود المستند بذكاء وإجراء عملية الالتقاط دون أي تدخل من المستخدم.

على الجانب الآخر يعد الوضع التلقائي أكثر فائدة من الوضع اليدوي، إذ يُسهّل عملية المسح الضوئي ويجعلها أكثر راحةً للمستخدمين وبعد التقاط الصورة، يُقوم بتحوّيلها واتساب تلقائيًا إلى ملف PDF فورًا.