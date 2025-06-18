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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأسلوب البودكاست.. جوجل تختبر ميزة لتحويل نتائج البحث إلى ملخصات صوتية

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة جوجل باختبار ميزة تجريبية جديدة تحمل اسم "Audio Overviews"، تهدف إلى تحويل استفسارات البحث المعقدة إلى محادثات صوتية قصيرة تولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، بأسلوب يشبه البودكاست المصغر.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تعتمد الميزة على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، وتقوم بإنشاء محادثة تفاعلية بين صوتين آليين، تلخص من خلالها أبرز المعلومات المستخرجة من نتائج البحث، بطريقة تتيح للمستخدمين استيعاب المعلومات بشكل أكثر سلاسة وتفاعلية، ودون الحاجة للقراءة أو النظر إلى الشاشة.

كيف تعمل الميزة؟

يتم توفير "Audio Overviews" عبر مختبرات البحث Search Labs من جوجل، وتظهر فقط مع الاستفسارات المعقدة أو العامة مثل "ما أهمية يوم العلم؟" أو "كيف يستخدم غاز الأرجون في العلوم؟"، وليس مع الأسئلة المباشرة مثل حالة الطقس أو مواعيد التقويم.

عند توفر الميزة، يظهر خيار "إنشاء ملخص صوتي" تحت شريط البحث. وبعد انتظار قصير، يتم تشغيل محادثة بين صوتين آليين، تقدم ملخصا يعتمد على مصادر موثوقة ومذكورة ضمن النتائج.


رغم أن ظهور الميزة في محرك البحث يعد جديدا، فإن "Audio Overviews" ليست فكرة حديثة كليا، فقد ظهرت لأول مرة ضمن تطبيق الملاحظات الذكي NotebookLM من جوجل، ثم أضيفت لاحقا إلى تطبيق Gemini، مع ميزات إضافية مثل متابعة الحوار و"الوصول العميق" Deep Dive.

أما النسخة المتوفرة ضمن محرك البحث فهي أبسط، لكنها تسمح للمستخدمين بتغيير سرعة التشغيل من 0.25x إلى 2x وضبط مستوى الصوت من خلال مشغل مدمج.


الميزة حاليا متاحة فقط للمستخدمين الذين يختارون الانضمام إليها من خلال Search Labs، وغالبا ما تكون محصورة في تطبيق جوجل على الهواتف الذكية، وتروج جوجل لهذه الأداة كوسيلة طبيعية وسهلة لتعلم مواضيع جديدة أثناء التنقل، دون الحاجة للتفاعل البصري المستمر مع الشاشة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أطلقت مؤخرا، تحديثا ضخما لتطبيق تحرير الصور الشهير Snapseed على أجهزة آيفون وآيباد، في أول تحديث رئيسي منذ إضافة الوضع الليلي في عام 2021.

يحمل التحديث الجديد، الذي يحمل رقم الإصدار 3.0، تصميما بصريا متجددا بالكامل لتطبيق Snapseed على iOS، من أبرز ما جاء فيه إضافة خيار المفضلة “Faves” في وسط شريط الأدوات السفلي، والذي يتيح للمستخدمين حفظ أدوات التعديل التي يفضلونها. 

جوجل ميزة جديدة البودكاست الذكاء الاصطناعي نتائج البحث

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