إيران : حال تدخل طرف ثالث في العدوان سيتم التعامل معه فوراً

أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في حال تدخل طرف ثالث في العدوان، فسيتم التعامل معه فوراً وفقاً لخطة محددة مسبقاً، وبدون أي تأخير .

وقال المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني في بيان : أن الرد بالمثل سيستمر حتى معاقبة العدو ودفعه الثمن.



ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أعلنت في بيان لها، أن اجتماعات هذا المجلس عُقدت بشكل منتظم خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن سياسة الرد بالمثل ستستمر حتى معاقبة العدو بالكامل وإجباره على دفع الثمن.

وختم المجلس بيانه بالقول : إذا قام جيش الإحتلال بارتكاب أعمال عدوانية مختلفة، فسيتم الرد عليه بأساليب مختلفة تم التخطيط لها مسبقاً.

ولاحقا ، أعلن الجيش الايراني استشهاد 6 جنود بعدوان الجيش الصهيوني على قاعدة في لورستان غربي إيران.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "هيرميس" تابعة للكيان الإسرائيلي، كانت تحاول تنفيذ مهمة تجسس فوق مناطق حساسة داخل الأراضي الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بيان صادر عن قوات الدفاع الجوي، أن العملية جاءت بعد رصد الطائرة باستخدام منظومات الرادار والمراقبة المتطورة، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية والصاروخية والمدفعية، وأنظمة التنصت والاستطلاع والاعتراض.

وأكد البيان أن المسيّرة الإسرائيلية تم التعرف عليها أثناء محاولتها اختراق المجال الجوي الإيراني، وتم التعامل معها وإسقاطها بدقة عالية، دون أن تسفر عن أي خسائر داخلية.

وأوضح الجيش الإيراني أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية حتى الآن من رصد وضرب 28 نوعًا مختلفًا من الطائرات المسيّرة المعادية، ما يعكس الجهوزية العالية للقوات الإيرانية في حماية الأجواء الوطنية.