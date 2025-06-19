مجازر إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة والتصعيد العسكري مع إيران.. تفاصيل

سلط برنامج "منتصف النهار" الذي تقدمه الإعلامية نهى درويش عبر قناة "القاهرة الإخبارية" الضوءَ على مجازر جديدة ضد الفلسطينيين بغزة، تحركات لاحتواء الأزمة الإيرانية، والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

ففي تصعيد جديد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مجزرة مروعة باستهداف مباشر لفلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإغاثية وسط قطاع غزة أسفرت تلك المجزرة عن استشهاد العشرات من منتظري المساعدات وفق ما أفادت به مصادر طبية.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين وعدة بلدات شمال الضفة الغربية بعد أن حولت قوات الاحتلال منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية، واقتحمت عشرات المنازل واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في وقت سابق اليوم في معركة جنوب قطاع غزة .. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 جنود من جيش الاحتلال قُتلوا في غزة، منذ بدء الحرب على إيران.

وفى ظل ردود الأفعال الدولية والإقليمية على تطورات المواجهة بين إيران وإسرائيل أعلنت روسيا والصين أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث أكدا على أن وقف إطلاق النار أولوية عاجلة واستخدام القوة ليس الطريقة الصحيحة لحل النزاعات الدولية.

وفي اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أطلقت طهران دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبانٍ .. وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الهجمات استهدفت مركزا للقيادة والاستخبارات الإسرائيلي الواقع قرب مستشفى سوروكا في بئر السبع، جنوب إسرائيل.

وفي المقابل قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن الجيش قصف مواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز، ويواصل استهداف منشآت أخرى ، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش بتكثيف الضربات على الأهداف الاستراتيجية بطهران مشيرا إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي يجب ألا يظل على قيد الحياة.