المستشار الألماني يطالب نتنياهو بالاعتدال بشأن الحرب ضد إيران

أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرز اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا فيه إلى الاعتدال في حملته ضد إيران، وفقاً لمصدر حكومي ألماني لوكالة رويترز اليوم الخميس.

المنشآت النووية الإيرانية

وأضاف المصدر أن ميرز أعرب خلال الاتصال مساء الأربعاء عن دعم ألمانيا المبدئي للهجمات العسكرية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية، لكنه شدد على أهمية السعي إلى حلول دبلوماسية للصراع.

وأفاد مصدر لرويترز أمس الأربعاء أن ألمانيا تعتزم استضافة محادثات نووية مع شركائها الأوروبيين ووزير الخارجية الإيراني في مقر بعثتها الدائمة في جنيف يوم الجمعة، بهدف الحصول على ضمانات من إيران بأن برنامجها النووي يُستخدم لأغراض مدنية فقط.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لشبكة CNN أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيحضر اجتماعًا بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في البيت الأبيض بعد ظهر الخميس.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وشنت طهران هجوما قويا في وقت سابق من اليوم الخميس أسفر عن إصابة العشرات من الإسرائيليين.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 271 شخصًا على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات صباح اليوم إثر ضربات إيرانية في أنحاء البلاد.