صواريخ إيران تخترق سماء إسرائيل.. ودوي انفجارات في حيفا

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصدرت تنبيهات عاجلة للمستوطنين بضرورة البقاء في المناطق الآمنة والتوجه إلى الملاجئ، دون أن تعلن حتى الآن عن رفع حالة التأهب أو السماح بالخروج منها.

وقالت دانا ابو شمسية في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الاخبارية:" صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمال إسرائيل، بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلنته القناة 12 الإسرائيلية".

وأوضحت أبو شمسية،، أن الصواريخ انطلقت من إيران، وتراوحت أعدادها بين 10 و15 صاروخًا، وفق التقديرات الأولية، وقد سُمعت أصوات انفجارات قوية في سماء حيفا ومنطقة الكرمل، بينما أُطلقت صواريخ اعتراض في سماء القدس، رغم عدم تفعيل صفارات الإنذار داخل المدينة.

وحتى اللحظة، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى إطلاق أكثر من 40 صاروخًا منذ فجر اليوم، في وقت لم يُسجل فيه أي بلاغات رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما أوردته القنوات العبرية.

وأشارت أبو شمسية إلى أن الساعات المقبلة، خاصة خلال المساء، قد تشهد تصعيدًا إضافيًا، نظرًا لأن ذروة النشاط الصاروخي غالبًا ما تُسجل في هذه الأوقات.