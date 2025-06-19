قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع تطوير ميناء الصيد برشيد ونبع الحمراء بوادي النطرون
وزير الخارجية يحذر من خطورة انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى
محافظ القاهرة: أعلى قيمة للانتظار بشوارع القاهرة 10 جنيهات في الساعة الأولى
محافظ القاهرة: 10 جنيهات أعلى قيمة لساعة الانتظار بشوارع العاصمة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بـ المنيا.. والمحافظ يهنئ الأوائل
الخارجية الفرنسي: التفاوض هو السبيل الوحيد لوضع حد لبرنامج إيران النووي
كان حلم.. محمد الشناوي يتحدث عن كواليس تصديه لتسديدة ميسي بمباراة إنتر ميامي
غش شاومينج وحوادث المراقبين| ماذا حدث بأول يومين بماراثون امتحانات الثانوية العامة؟
براءة إمام عاشور من تهمة سب جاره.. وتغريم الشاكي 20 ألف جنيه
اتصال مصري سلوفيني يؤكد عمق الشراكة وتنسيق الجهود لوقف التصعيد بالمنطقة
«الطاقة الذرية» تعلن معلومات أولية عن قصف مفاعل «خنداب» الإيراني |تفاصيل
وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا تدمير البرنامجين النووي والصاروخي لإيران

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير الدفاع الإسرائيلي" أن هدفهم تدمير البرنامجين النووي والصاروخي لإيران.

وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تعود العلاقة المتأزمة بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة مجددا، وسط تحركات عسكرية لافتة وتصريحات نارية بين الطرفين.

ويأتي التصعيد الجديد في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الغموض والترقب، لا سيما مع اقتراب حاملات طائرات أميركية من محيط النزاع، مما يثير التساؤلات حول إمكانية نشوب مواجهة عسكرية مباشرة. 

ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم آخر التطورات التي تخللتها تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والموقف الإيراني الحازم تجاه ما تعتبره "تهديدا وضغطا لا يليق بدولة ذات سيادة".

وفي تصعيد جديد ضمن سلسلة المواجهات الكلامية بين واشنطن وطهران، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران قد تواصلت مع إدارته وأبدت رغبتها في الدخول بمفاوضات، وفي الوقت نفسه، لم يستبعد احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد طهران. 

وزير الدفاع الإسرائيلي إيران الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

الفنانة آيتن عامر

أيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

علامات الساعة الصغرى والأحاديث التى وردت فيها

علي جمعة يوضح علامات الساعة الصغرى والأحاديث الواردة فيها

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الحضارة الغربية ليست كلها خيرًا.. وبعضها دمار للإنسانية

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. اعرف متى ينتهى وقتها ولا تتكاسل عن أدائها

بالصور

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

أكثرهم الجوزاء .. الأبراج الأكثر حظًا في يونيو 2025

الابراج
الابراج
الابراج

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد