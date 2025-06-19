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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ دراسات إيرانية: الضربة الإسرائيلية وحدت الصف الإيراني بعد انقسامات داخلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران تسببت في تحول جذري داخل المشهد السياسي والاجتماعي الإيراني، حيث نجحت القيادة في توحيد الصفوف بعد حالة من الانقسام والتوتر الداخلي كانت تسبق الضربة.

لاشين: القيادة الإيرانية استغلت الهجوم لتجاوز الانقسام وتعبئة الشارع

وأوضح لاشين خلال صباح الخير يا مصر أن "الوضع في إيران قبل الضربة كان يشهد انقسامات ملحوظة على المستويين السياسي والشعبي، لكن الرد الإسرائيلي خلق حالة من التعبئة الداخلية، دفعت بالشعب الإيراني إلى الوقوف خلف قيادته، بغض النظر عن التباينات السابقة".

الحرس الثوري يسيطر على المشهد والقرار النهائي بيد المرشد الأعلى

وأشار إلى أن المشهد الحالي تتحكم فيه بشكل رئيسي قيادات الحرس الثوري الإيراني، باعتبارهم القوة العسكرية والأمنية الأبرز، في حين يظل القرار الاستراتيجي النهائي بيد المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يقود دفة التعامل مع التطورات بحزم.

وأضاف: "هناك اليوم نوع من الشعور العام بالتهديد الخارجي، ما دفع المواطنين للتماهي مع الخطاب الرسمي والدفاع عن السيادة الإيرانية، حتى وإن كانت هناك تحفظات داخلية سابقة على السياسات الحكومية".

الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران الإسرائيلي إسرائيل وإيران

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