قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال سيدة خمسينية من أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة
الرئيس التركي والمستشار الألماني يبحثان تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية
السفارة السويسرية في طهران تغلق أبوابها بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية
رئيسة تروكاديرو للدبلوماسية: أوروبا تبحث عن حلول بديلة لأزمة إسرائيل وإيران
ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية
الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة.. أسعار الذهب اليوم| أخبار التوك شو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة للرزق.. اغتنم الوقت الذي لا ترد فيه الدعوة
إعلام عبري: دمار كبير جراء سقوط صواريخ إيرانية في مناطق عدة
تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة
إعلام إيراني: الحرس الثوري استهدف مقر البث الميداني للقناة 14 في حيفا
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تستهدف المستشفيات .. ومات كثير من المدنيين
حقيقة إعلانات وظائف "الشغل من المنزل" المنسوبة لوزارة العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سكان حيفا يهربون من الصواريخ الإيرانية إلى موقف سيارات

حيفا
حيفا
ناصر السيد

هرب العديد من سكان منطقة حيفا في دولة الاحتلال، للاحتماء في موقف سيارات تحت الأرض أسفل مركز تجاري، وسط هجوم صاروخي إيراني جديد اليوم الجمعة.

وأفادت شبكة سي إن إن بأن الإسرائيليين هربوا إلى الشوارع مع انطلاق صفارات الإنذار. 

وأضافت "انطلقت صفارات الإنذار، فنظرنا حولنا، وتتبعنا الأشخاص الذين كانوا يغادرون الشارع... لأن الناس هنا يعرفون أماكن الملاجئ تحت الأرض."

شوهد إسرائيليين يختبئون في موقف السيارات، وكان العديد منهم يستخدم هواتفهم لمتابعة آخر المستجدات حول الوضع فوق الأرض.

أطلقت إيران وابلًا جديدًا من الصواريخ باتجاه شمال ووسط وجنوب إسرائيل يوم الجمعة، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أن إيران أطلقت وابلاً جديداً من الصواريخ باتجاه شمال ووسط وجنوب دولة الاحتلال.

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم، بأن شخصين أصيبا في شمال دولة الاحتلال جراء إطلاق إيران للصواريخ.

وأطلق جيش الاحتلال صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مضيفاً أن قواته الجوية "تعمل على اعتراض الصواريخ وضربها عند الضرورة للقضاء على التهديد"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأصدر جيش الاحتلال تعليمات للسكان "بدخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

سكان حيفا الصواريخ الإيرانية موقف سيارات هجوم صاروخي إيراني صفارات الإنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

مها الصغير

مها الصغير من امام الكعبة في احدث ظهور لها شاهد

مي عمر

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة

آدم البنا

بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية "بتاع الصبر"

بالصور

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد