سكان حيفا يهربون من الصواريخ الإيرانية إلى موقف سيارات

هرب العديد من سكان منطقة حيفا في دولة الاحتلال، للاحتماء في موقف سيارات تحت الأرض أسفل مركز تجاري، وسط هجوم صاروخي إيراني جديد اليوم الجمعة.

وأفادت شبكة سي إن إن بأن الإسرائيليين هربوا إلى الشوارع مع انطلاق صفارات الإنذار.

وأضافت "انطلقت صفارات الإنذار، فنظرنا حولنا، وتتبعنا الأشخاص الذين كانوا يغادرون الشارع... لأن الناس هنا يعرفون أماكن الملاجئ تحت الأرض."

شوهد إسرائيليين يختبئون في موقف السيارات، وكان العديد منهم يستخدم هواتفهم لمتابعة آخر المستجدات حول الوضع فوق الأرض.

أطلقت إيران وابلًا جديدًا من الصواريخ باتجاه شمال ووسط وجنوب إسرائيل يوم الجمعة، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أن إيران أطلقت وابلاً جديداً من الصواريخ باتجاه شمال ووسط وجنوب دولة الاحتلال.

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم، بأن شخصين أصيبا في شمال دولة الاحتلال جراء إطلاق إيران للصواريخ.

وأطلق جيش الاحتلال صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مضيفاً أن قواته الجوية "تعمل على اعتراض الصواريخ وضربها عند الضرورة للقضاء على التهديد"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأصدر جيش الاحتلال تعليمات للسكان "بدخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".