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وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تستهدف المستشفيات .. ومات كثير من المدنيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تستهدف المستشفيات .. ومات كثير من المدنيين

وزير الخارجية الإيراني عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عراقجي
محمد عبد المعز

ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة بالضربات الإسرائيلية التي تستهدف المستشفيات الإيرانية،والتي أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين الإيرانيين.

عراقجي يطالب بمحاسبة إسرائيل عبر الأمم المتحدة

وطالب وزير الخارجية الإيراني استخدام كل الهيئات،والآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكها القانون الدولي،ووصف عراقجي بإن تلك الهجمات الإسرائيلية تكون خيانة للدبلوماسية.

وعن احتمالية عقد مفاوضات حالية لوقف إطلاق النار بين الطرفين استبعد عراقجي عقد أى مفاوضات حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ضد إيران. 

واعتدت إسرائيل على إيران في الجمعة الماضي بشكل مفاجئ مستهدفة منشىآة نطنز النووية واغتيال كبار قيادات بالجيش الإيراني كرئيس الأركان محمد باقري ورئيس الحرس الثوري حسين سلامى.

إيران تطلق صواريخ على حيفا 

وردت إيران على العدوان الإسرائيلي بعد اخطار مجلس الأمن الدولي بسبب الهجوم الإسرائيلي المنتهك للسيادة الدولية الإيرانية.

في إتجاه آخر سقطت صورايخ إيرانية الآن بحيفا والنقب للرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة وتسببت في إصابة14 إسرائيلي.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المستشفيات الإيرانية إسرائيل

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