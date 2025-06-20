عراقجي: أمريكا شريكة في الجريمة الإسرائيلية ولن نجري محادثات معها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ واشنطن ترغب في الحوار وأرسلت رسائل جادة بهذا الشأن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "لن نجري محادثات مع أمريكا لأنها شريكة في الجريمة الإسرائيلية بحقنا، ولم نتواصل مع واشنطن ولن نتواصل معها في الظرف الراهن".

وواصل عباس عراقجي: "قدراتنا الصاروخية تهدف إلى الدفاع عن أراضينا، وبرنامجنا الصاروخي وقدراتنا العسكرية غير قابلة للتفاوض".

وأردف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "مفاوضاتنا في جنيف تقتصر على الملف النووي والقضايا الإقليمية".