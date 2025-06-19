قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولى: الجهاز المصرفي يوفر العملة الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج
مضطرب نفسيا.. القبض على عاطل استلقى على قضبان القطار بالشرقية
مجلس صيانة الدستور الإيراني يحذر ترامب من استهداف خامنئي
ليس إسقاط النظام.. إسرائيل: تدمير قدرات إيران النووية أولوية
هل تقع ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: خفض الفائدة مرهون بتخفيض التضخم وهذا دوركم
72 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
فيديوهات مخلة.. القبض على فتاة تدير صفحة مشبوهة على مواقع التواصل
أرنولد يخطف الأنظار بإتقانه الإسبانية ويكشف سر تعلمه السريع بعد انضمامه لريال مدريد
سنواصل قصف من يستهدف شعبنا.. الخارجية الإيرانية للإسرائيليين: أصغوا للأوامر وقت الغارات
طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سنواصل قصف من يستهدف شعبنا.. الخارجية الإيرانية للإسرائيليين: أصغوا للأوامر وقت الغارات

عباس عراقجى
عباس عراقجى
أسامة علي

دعا وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى الإسرائيليين   قائلا:" أصغوا  لأوامرنا قبل الغارات".

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وأكد عباس عراقجى: سنواصل قصف من يستهدف شعبنا حتى يتوقفوا، ولسنا من يستهدف المستشفيات.

المفاعل النووي الإيراني IR-40

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من مدينة أراك تعرض اليوم، الخميس، لغارات جوية إسرائيلية، حيث جاء ذلك بعد ساعات فقط من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وذكرت مصادر مُطلعة أن الهجوم استهدف تحديدا منشأة الماء الثقيل في أراك، وهي منشأة حيوية ضمن البرنامج النووي الإيراني.

ويقع مفاعل "أراك" للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.

إيران إسرائيل اخبار التوك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

الشيخ عويضة عثمان

هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

كأس السوبر السعودي

صدام بين الاتحاد والنصر.. نتائج قرعة كأس السوبر السعودي

مبابي

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مبابي بعد غيابه عن مواجهة الهلال في مونديال الأندية

خوسيه ريبيرو

محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد