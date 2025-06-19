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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار المرشد الإيراني: أي حديث عن استسلام إيران خطأ كبير

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، قال إنه أي حديث عن استسلام إيران خطأ كبير، ولا نرغب في الحروب ولكن نمر بمرحلة حاسمة وعلينا أن نصمد للدفاع ومعاقبة المعتدين.


وأضاف أن إسرائيل كانت تتصور أنها ستجبر إيران على التراجع في غضون عدة أيام ولكن هذا الأمر لم يتحقق، وأنه في المراحل الأخيرة من المفاوضات لم تكن الولايات المتحدة تسعى لحل القضايا بل كانت تحاول فرض مطالب محددة علينا.

وأكدت مؤسسة الرئاسة الروسية “الكرملين ” أن  التدخل الأمريكي المحتمل في الصراع الإسرائيلي الإيراني سيشكل دوامة تصعيد رهيبة.
 

وقال الكرملين في بيان له : روسيا تحافظ على شراكتها مع إيران وعلاقات الثقة مع إسرائيل.

ونفت مؤسسة الرئاسة الروسية “ الكرملين ” أن تكون إيران طلبت أي مساعدات عسكرية من روسيا، مشددا علي أن دعم موسكو لطهران موجود بشكل عام.

وكان بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في إتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط حسب الكرملين.

وشمل الحديث أيضا تطورات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا التي تمت برعاية تركية، والتي تستمر بها روسيا، وكان قد عرض الرئيس الروسي بوتين الوساطة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول برنامجها النووي.

وعقب تعثر المفاوضات بين الطرفين، وقيام إسرائيل بالإقدام على عمل عسكري كبير ضد إيران مما قوض الجهود الدبلوماسية في عملية المفاوضات السلمية بين الطرفين.

في إتجاه آخر أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوتين الذي يحاول مع الرئيس الأمريكي خفض التوتر الإيراني الإسرائيلي بالمنطقة، بأن طهران لم تكن تسعى لتطوير أسلحة نووية للرئيس الروسي.


 

القاهرة الإخبارية المرشد الإيراني مستشار المرشد الإيراني إيران

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