الحرس الثوري الإيراني: الدفعة الـ 14 من عملية الوعد الصادق كانت هجوما مركبا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني، قال إن الدفعة 14 من عملية الوعد الصادق كانت هجوما مركبا من الصواريخ والمسيرات الانتحارية.



وأضاف: حذرنا سابقا أن كل أجواء أراضي إسرائيل باتت مكشوفة ولا وجود لأي مكان آمن فيها، و استهدفنا بدقة عالية مركز القيادة والمعلومات للجيش الإسرائيلي قرب أحد المستشفيات.

وأكدت مؤسسة الرئاسة الروسية “الكرملين ” أن التدخل الأمريكي المحتمل في الصراع الإسرائيلي الإيراني سيشكل دوامة تصعيد رهيبة.



وقال الكرملين في بيان له : روسيا تحافظ على شراكتها مع إيران وعلاقات الثقة مع إسرائيل.

ونفت مؤسسة الرئاسة الروسية “ الكرملين ” أن تكون إيران طلبت أي مساعدات عسكرية من روسيا، مشددا علي أن دعم موسكو لطهران موجود بشكل عام.

وكان بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في إتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط حسب الكرملين.

وشمل الحديث أيضا تطورات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا التي تمت برعاية تركية، والتي تستمر بها روسيا، وكان قد عرض الرئيس الروسي بوتين الوساطة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول برنامجها النووي.

وعقب تعثر المفاوضات بين الطرفين، وقيام إسرائيل بالإقدام على عمل عسكري كبير ضد إيران مما قوض الجهود الدبلوماسية في عملية المفاوضات السلمية بين الطرفين.

في إتجاه آخر أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوتين الذي يحاول مع الرئيس الأمريكي خفض التوتر الإيراني الإسرائيلي بالمنطقة، بأن طهران لم تكن تسعى لتطوير أسلحة نووية للرئيس الروسي.