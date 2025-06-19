طهران تعلن فشل مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد وزير الخارجية الإيراني

أعلنت طهران اليوم الخميس فشل مؤامرة إسرائيلية كبرى كانت تستهدف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل أيام قليلة.

مؤامرة ضد وزير الخارجية الإيراني

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن محمد حسين رنجبران، مستشار وزير الخارجية الإيراني، كشف عن إحباط مؤامرة كبيرة خطّط لها الكيان الصهيوني لاستهداف عباس عراقجي في العاصمة طهران.

وأكد مستشار وزير الخارجية الإيراني أن المؤامرة فشلت بفضل الإجراءات الأمنية الدقيقة التي نفذها جنود المخابرات الإيرانية.

وقال رنجبران عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن الحديث عن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى جنيف للتفاوض مع الترويكا الأوروبية أثار موجة من القلق من احتمال استهدافه من قبل إسرائيل، مشيرًا إلى أن التهديد كان واقعيًا وجادًا.

وأضاف: "عباس عراقجي لا يرى نفسه مجرد مسؤول دبلوماسي، بل يعتبر نفسه جنديًا في خدمة الوطن، وعلى نهج الشهيد قاسم سليماني، يسعى للشهادة".

الدعاء لوزير الخارجية الإيراني

وأكد رنجبران أن "لولا التدابير الأمنية الدقيقة التي اتخذها جنودنا المجهولون، لكان من المحتمل أن تُنفذ هذه المؤامرة خلال الأيام الماضية"، مشيرًا إلى أن المؤامرة "بفضل الله قد فشلت".

وفي ختام منشوره، دعا إلى الدعاء لعراقجي وزملائه في السلك الدبلوماسي، مشددًا على أهمية دعمهم في نضالهم من أجل إحقاق حقوق الجمهورية الإسلامية في هذا العالم "الذي ابتعد عن القيم الإنسانية".