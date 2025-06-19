الخارجية الإيرانية: تقارير مدير الوكالة الدولية للطاقة عن برنامجنا النووي السلمي منحازة

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن مواقف وتقارير مدير الوكالة الدولية للطاقة عن برنامجنا النووي السلمي كانت منحازة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني:" سنقدم وثيقة رسمية لمجلس الأمن بشأن دور مدير وكالة الطاقة في العدوان الإسرائيلي على إيران".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني: مدير وكالة الطاقة الذرية لم يدن هجمات العدو وأصبح أداة بيد الولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي وقت سابق، نقلت قناة سي بي إس الأمريكية عن مصادرها انه تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينا في إيران ، مشيرة إلى أن ترامب يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.

وقالت المصادر: تفكير ترامب هو أن تعطيل فوردو ضروري بسبب خطر إنتاج الأسلحة النووية في فترة زمنية قصيرة نسبيا وترامب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي.



وأضافت المصادر: ترامب مستعد لإشراك الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضروريا لتدمير موقع فوردو.

