لحظة سقوط صاروخ إيراني في شمال إسرائيل | شاهد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أن إيران أطلقت وابلاً جديداً من الصواريخ باتجاه شمال ووسط وجنوب دولة الاحتلال.

قصف إيراني لإسرائيل

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم، بأن شخصين أصيبا في شمال دولة الاحتلال جراء إطلاق إيران للصواريخ.

وأطلق جيش الاحتلال صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مضيفاً أن قواته الجوية "تعمل على اعتراض الصواريخ وضربها عند الضرورة للقضاء على التهديد"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأصدر جيش الاحتلال تعليمات للسكان "بدخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وتُبلغ خدمات الطوارئ عن وقوع إصابات.

ترامب يمنح إيران أسبوعين

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيمنح أسبوعين للدبلوماسية قبل اتخاذ قرار بشأن شنّ ضربة على إيران.

وبينما يجتمع مسؤولون أوروبيون وإيرانيون في جنيف اليوم، صرّح وزير خارجية المملكة المتحدة بوجود "نافذة الآن" لإنهاء أزمة الشرق الأوسط.

ورغم تشكيك المسؤولين الأمريكيين في المحادثات، أبقى مسؤول في البيت الأبيض الباب مفتوحًا أمام إحراز تقدّم.

اغتيال المرشد الإيراني

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "لا ينبغي لأحد في إيران أن يتمتع بالحصانة"، وذلك بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه لا يمكن السماح لآية الله علي خامنئي "بالبقاء".

وتبادلت إيران وإسرائيل الضربات خلال الليل، دون أي بوادر لتهدئة الصراع المستمر منذ أسبوع وصرح نتنياهو بأن هدف جيشه هو ضرب جميع المنشآت النووية الإيرانية.