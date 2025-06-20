قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال سيدة خمسينية من أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة
الرئيس التركي والمستشار الألماني يبحثان تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية
السفارة السويسرية في طهران تغلق أبوابها بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية
رئيسة تروكاديرو للدبلوماسية: أوروبا تبحث عن حلول بديلة لأزمة إسرائيل وإيران
ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية
الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة.. أسعار الذهب اليوم| أخبار التوك شو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة للرزق.. اغتنم الوقت الذي لا ترد فيه الدعوة
إعلام عبري: دمار كبير جراء سقوط صواريخ إيرانية في مناطق عدة
تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة
إعلام إيراني: الحرس الثوري استهدف مقر البث الميداني للقناة 14 في حيفا
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تستهدف المستشفيات .. ومات كثير من المدنيين
حقيقة إعلانات وظائف "الشغل من المنزل" المنسوبة لوزارة العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة السويسرية في طهران تغلق أبوابها بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية

السفارة السويسرية
السفارة السويسرية
ناصر السيد

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق سفارتها في إيران مؤقتًا، مشيرةً إلى العمليات العسكرية المكثفة هناك والوضع غير المستقر على الأرض.

وأفادت الخارجية السويسرية في بيان لها: "غادر جميع الموظفين الأجانب إيران وهم بأمان"، مضيفةً أن الموظفين سيعودون إلى طهران حالما يسمح الوضع بذلك، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمنح أسبوعين للدبلوماسية قبل اتخاذ قرار بشأن شنّ ضربة على إيران. 

وبينما يجتمع مسؤولون أوروبيون وإيرانيون في جنيف اليوم، صرّح وزير خارجية المملكة المتحدة بوجود "فرصة سانحة" لإنهاء أزمة الشرق الأوسط. 

ورغم تشكيك المسؤولين الأمريكيين في جدوى المحادثات، أبقى مسؤول في البيت الأبيض الباب مفتوحًا أمام إحراز تقدّم.

وأطلقت إيران اليوم وابلًا جديدًا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث سقط صاروخ واحد على الأقل على مدينة حيفا الشمالية. 

ويأتي هذا الهجوم الأخير في الوقت الذي تبادلت فيه إيران وإسرائيل الضربات الجوية خلال الليل، دون أي مؤشرات على تهدئة الصراع المستمر منذ أسبوع.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلًا: "لا ينبغي لأحد في إيران أن يتمتع بالحصانة"، وذلك بعد أن صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه لا يمكن السماح لآية الله علي خامنئي "بالبقاء".

السفارة السويسرية السفارة السويسرية في طهران الحرب الإيرانية الإسرائيلية وزارة الخارجية السويسرية الرئيس الأمريكي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

مها الصغير

مها الصغير من امام الكعبة في احدث ظهور لها شاهد

مي عمر

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة

آدم البنا

بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية "بتاع الصبر"

بالصور

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد