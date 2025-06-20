السفارة السويسرية في طهران تغلق أبوابها بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق سفارتها في إيران مؤقتًا، مشيرةً إلى العمليات العسكرية المكثفة هناك والوضع غير المستقر على الأرض.

وأفادت الخارجية السويسرية في بيان لها: "غادر جميع الموظفين الأجانب إيران وهم بأمان"، مضيفةً أن الموظفين سيعودون إلى طهران حالما يسمح الوضع بذلك، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمنح أسبوعين للدبلوماسية قبل اتخاذ قرار بشأن شنّ ضربة على إيران.

وبينما يجتمع مسؤولون أوروبيون وإيرانيون في جنيف اليوم، صرّح وزير خارجية المملكة المتحدة بوجود "فرصة سانحة" لإنهاء أزمة الشرق الأوسط.

ورغم تشكيك المسؤولين الأمريكيين في جدوى المحادثات، أبقى مسؤول في البيت الأبيض الباب مفتوحًا أمام إحراز تقدّم.

وأطلقت إيران اليوم وابلًا جديدًا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث سقط صاروخ واحد على الأقل على مدينة حيفا الشمالية.

ويأتي هذا الهجوم الأخير في الوقت الذي تبادلت فيه إيران وإسرائيل الضربات الجوية خلال الليل، دون أي مؤشرات على تهدئة الصراع المستمر منذ أسبوع.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلًا: "لا ينبغي لأحد في إيران أن يتمتع بالحصانة"، وذلك بعد أن صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه لا يمكن السماح لآية الله علي خامنئي "بالبقاء".