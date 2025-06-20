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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس التركي والمستشار الألماني يبحثان تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

الرئيس التركي أردوغان والمستشار الألماني ميرتس
الرئيس التركي أردوغان والمستشار الألماني ميرتس
محمد عبد المعز

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية اليوم الجمعة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال اتصال هاتفي.

وحذر أردوغان من الآثار السلبية لاستمرار الحرب الإسرائيلية ضد إيران على القارة الأوروبية من حدوث موجات هجرة تجاه أوروبا.

خطورة تسرب الإشعاعات النووية بالمنطقة

بالإضافة لخطورة تسرب الإشعاعات النووية بالمنطقة حال استهداف المنشآت النووية الإيرانية فوردو بواسطة إسرائيل. ودعا أردوغان إلى وقف النزاع بين الطرفين، واحتوائه قبل اتساع رقعته بالمنطقة.

نزوح إسرائيلي عبر اليخوت الخاصة صوب قبرص

ولاتزال المبادرات الدولية تظهر من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران عقب قيام إسرائيل بالاعتداء على الدولة الإيرانية، وشن الحرب بشكل مفاجئ.

وتشهد إسرائيل حاليا موجات نزوح صوب قبرص عبر السفن الخاصة، واليخوت هربا من الحرب، بينما سعى نتنياهو لاحتجاز الإسرائيليين، ومنعهم من السفر عندما بدأت الحرب، وأخلى جميع المطارات الإسرائيلية من أسطول الطائرات الإسرائيلية وأرسلها لقبرص واليونان. وقررت وزيرة الهجرة في دولة الاحتلال إعلان قرار رسمي بمنع جميع الإسرائيليين من السفر للخارج.

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