أردوغان يشبه نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر

شبّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها، مؤكداً أن أنقرة تتابع عن كثب هجمات إسرائيل "الإرهابية" على إيران.

وذكر أردوغان في كلمة خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، قائلا "دفاع إيران عن نفسها ضد الهجمات الإسرائيلية غير القانونية أمر طبيعي ومشروع وقانوني".

وقال أيضا: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوز هتلر فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات في الحرب بين إسرائيل وإيران التي دخلت يومها السادس".

وأضاف: "نبذل كل ما في وسعنا لوقف العدوان الوحشي على غزة وسوريا ولبنان واليمن وجارتنا إيران"، مؤكداً استعداد بلاده لـ"مواجهة أي سيناريوهات وحالات سلبية فيما يخص الصراع الإسرائيلي الإيراني".

وتابع أردوغان قائلا: "أنقرة تتابع عن كثب "هجمات إسرائيل الإرهابية" على إيران، وأن جميع المؤسسات التركية "بحالة تأهب قصوى تحسباً لتداعياتها المحتملة".

كما انتقد أردوغان ما وصفه بـ"صمت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ودول العالم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة".