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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس التركي: الحرب على إيران لا تخص الدولة الإيرانية فحسب ونتنياهو أكبر تهديد بالمنطقة

الرئيس التركي وأمير دولة قطر
الرئيس التركي وأمير دولة قطر
محمد عبد المعز

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة تطورات الحرب الإسرائيلية على إيران.

وقال أردوغان بإن نتنياهو يمثل أكبر تهديد للمنطقة بسبب الأعمال العدائية التي تنتهجها إسرائيل ضد الدول المحيطة بها،وقال الرئيس التركي بوقت سابق.

بإن الحرب الإسرائيلية ضد إيران لا تخص الدولة الإيرانية فحسب وجدد الرئيس تركي دعوة التهدئة بين الطرفين لوقف الحرب،وحل الأزمة الحالية عبر السُبل الدبلوماسية والمفاوضات،وعرض الرئيس التركي الوساطة بين إسرائيل وإيران بالوقت الحالي.

وسبق الرئيس التركي في دعوة الوساطة من أجل وقف تطور الحرب بين الطرفين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع اتساع رقعة الحرب.

الرئيس التركي أردوغان أمير دولة قطر الشيخ تميم إيران نتنياهو إسرائيل

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