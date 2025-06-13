باكستان تستنفر دفاعاتها بعد الضربات الإسرائيلية لإيران

أفاد مسؤولون باكستانيون، اليوم الجمعة، أن باكستان ترفع جاهزية الدفاع الجوي حول منشأتها النووية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأكد مسؤول باكستاني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن نشر أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات حول منشئاتها النووية في وضع الاستعداد هو إجراء احترازي رغم عدم وجود تهديد مباشر. وتُعد باكستان الدولة الوحيدة التي تملك سلاح نووي في العالم الإسلامي ولديها حدود طويلة مع إيران.

كما قامت السلطات الباكستانية بتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المؤسسات الأمريكية في العاصمة إسلام أباد وعدة مدن أخرى خوفًا من اندلاع مظاهرات وأعمال عنف في نطاقها.

وأدان وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، اليوم الجمعة، بشدة الهجمات الإسرائيلية على إيران واصفًا إياها بـ"غير المبررة" وأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها. وقال في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "X": "إن هذا العمل المشين زعزع أسس القانون الدولي وضمير الإنسانية، وقوّض بشكل خطير الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت سلسلة هجمات تحت اسم “عملية الأسد الصاعد”، فجر اليوم، على عدة مواقع عسكرية ومدنية إيرانية من ضمنها منشآت نووية، أسفرت عن مقتل علماء إيرانيين وقيادات بارزة في القوات الإيرانية.