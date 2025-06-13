استهدفت منشأة نووية.. إسقاط مسيرة إسرائيلية في إيران

أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة إسرائيلية مسيرة قرب منشأة فوردو لتخصيب الوقود (FFEP) الإيرانية، وهي منشأة نووية تحت الأرض تقع على بُعد حوالي 20 ميلاً شمال شرق مدينة قم، حسبما أفادت قناة برس تي في، وهي وسيلة إعلام رسمية إيرانية، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك في نفس الوقت تقريبًا الذي أعلنت فيه برس تي في أن قاعدة همدان الجوية غرب إيران تعرضت لغارات جوية إسرائيلية. واستهدفت غارات إسرائيلية مدينة فرديز، الواقعة في شمال وسط إيران، وفقًا لما ذكرته برس تي في.

وفي سياق متصل، رصدت إسرائيل إطلاق صاروخ من اليمن، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مدينة القدس المحتلة

وسُمع دوي انفجار قوي في القدس، ربما بسبب نيران اعتراضية إسرائيلية، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ولم تعلن قوات الحوثي المتمركزة في اليمن والمدعومين من إيران مسئوليتهم عن الهجوم فورًا.

التخطيط لقصف إيران

في سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر بوضع خطة هجوم في نوفمبر 2024، بعد وقت قصير من القضاء على الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، أحد أقوى وكلاء إيران.

وأوضح نتنياهو، أنه في ذلك الوقت، توقعت إسرائيل أن تبدأ إيران بتطوير برنامجها النووي بسرعة.

وقال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي إن الهجوم كان من المفترض أن يُنفذ في أبريل، لكن تم تأجيله، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بخططها لمهاجمة إيران.

وأضاف: "أن واشنطن كانت على علم بالهجوم ماذا سيفعلون الآن؟ أترك الأمر للرئيس ترامب"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسئولين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين في هجوم كبير على إيران.

وواصلت إسرائيل استهداف المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كرمانشاه وهمدان وقصر شيرين وكنغاور، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للدولة.

وأفادت إحصاءات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام إيرانية تابعة للدولة بمقتل وإصابة العشرات في الغارات التي استهدفت العاصمة طهران أيضًا ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن عدد القتلى.