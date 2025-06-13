بعد طلب إيران | مجلس الأمن الدولي يحدد موعدًا لاجتماع طارئ

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، اليوم الجمعة، بناءً على طلب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفقًا لوكالة "مهر" للأنباء.

وأفادت الوكالة أن الاجتماع سيُعقد اليوم الساعة 3:00 بتوقيت نيويورك (ما يعادل الساعة 10:00 بتوقيت مصر).

وارسلت بعثة إيران لدي مجلس الأمن رسالة، في وقت سابق اليوم، توضح فيها أنها سترد بحزم على تصرفات إسرائيل غير القانونية.

وشنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجمات جوية على إيران فما اسمته القوات الإسرائيلية بالضربة الاستباقية تحت اسم “عملية الأسد الصاعد” أسفرت عن مقتل عدة شخصيات بارزة من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين.

