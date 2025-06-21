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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارة إسرائيلية تستهدف الناقورة وتسفر عن قتيـل في جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت منطقة محيط ميناء الناقورة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد ضمن التوتر المتصاعد بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن شهود عيان من المنطقة، فقد أطلقت المسيّرة صاروخًا موجهًا صوب مقر مخابرات الجيش اللبناني القريب من الناقورة، وهو الموقع الذي يقع ضمن منطقة حساسة على الحدود اللبنانية الجنوبية. وأشارت المصادر إلى أن الغارة تسببت في حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

وفي أول تعليق حول تداعيات الغارة، أكدت مصادر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية أنه لم يتم تسجيل وقوع أي ضحايا أو إصابات في الموقع المستهدف بمحيط ميناء الناقورة، رغم حجم الانفجار الذي دوى في المكان.

سقوط قتيل في غارة منفصلة استهدفت دراجة نارية

وفي تطور آخر مرتبط بالغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان رسمي، سقوط شهيد جراء غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية في بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وأوضحت الوزارة أن الاستهداف كان مباشراً لشخص كان يستقل دراجة نارية، دون الكشف عن هويته حتى الآن.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي في سياق عمليات متكررة تنفذها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي غالبًا ما تستهدف مناطق حدودية يُعتقد بوجود نشاط لحزب الله أو مجموعات أخرى فيها. وتشهد المناطق الحدودية توترات متزايدة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتصاعد الاشتباكات مع حزب الله.

 

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