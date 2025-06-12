غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان.. والصحة تعلن استشهاد شخص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إستشهاد شخص بغارة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في النبطية الفوقا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدف مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان ، وغارات اخري استهدفت أطراف بلدة البيسارية في منطقة صيدا جنوب لبنان



كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة تبنا عند أطراف بلدة قاقعية الصنوبر جنوب لبنان.

ولاحقا ، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، غارة على جنوب لبنان بطائرة مسيرة بدون طيار، استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية وخرق الهدنة الموقعة في نهاية نوفمبر 2024.

وفي سياق آخر، ذكرة صحيفة الأخبار اللبنانية أن "دورية للجيش اللبناني تعرضت لرصاص قنص في بلدة رامية من موقع قوات الجيش الإسرائيلي".

يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وعدم الالتزام بتنفيذ الهدنة الموقعة مع حزب الله في نوفمبر من العام الماضي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية عدوانا على مناطق جنوب لبنان، بزعم القضاء على حزب الله، ما تسبب في تدمير البنية التحتية لهذه المناطق إلى جانب مقتل وإصابة الآلاف من المواطنين اللبنانيين.

