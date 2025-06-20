هجمات إسرائيلية على طهران وجنوب لبنان بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية مساء اليوم الجمعة، على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.

وأوضح أدرعي، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، أن طائرات سلاح الجو استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة تابعة للحزب في مرتفعات جبل الريحان، ومناطق أخرى جنوبي لبنان.

وأضاف أن المواقع المستهدفة كانت تحتوي على وسائل قتالية، مشيرًا إلى أن حزب الله "يحاول إعادة بناء قدراته العسكرية في هذه المناطق"، معتبرًا أن ذلك يمثل "انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأكد أن جيش الاحتلال سيواصل عملياته لإزالة "أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض موقع في منطقة "تشيتجار" غرب العاصمة الإيرانية طهران لهجوم يُعتقد أنه إسرائيلي، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق متفرقة وسط وغرب العاصمة.

وأفادت وكالة “فرانس برس”، بسماع دوي سلسلة من الانفجارات في طهران.

وأكد مسؤول في محافظة إيلام الإيرانية، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية متطورة في المحافظة الواقعة غربي البلاد.

وتأتي تلك الهجمات، بالتزامن مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول إيران، اليوم، داخل مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.