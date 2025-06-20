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رعب في تل أبيب.. صواريخ إيرانية تخترق القبة الحديدية للاحتلال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رعب في تل أبيب.. صواريخ إيرانية تخترق القبة الحديدية للاحتلال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن تطور خطير في الهجمات الإيرانية الأخيرة، إذ استخدمت طهران للمرة الأولى صواريخ متعددة الرؤوس الحربية، وصفت بأنها تشبه القنابل العنقودية من حيث التأثير والقدرة التدميرية، ما شكل تحديًا جديدًا غير مسبوق لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعلى رأسها القبة الحديدية.

جاء ذلك بعد إطلاق إيران أكبر موجة من الصواريخ والمسيرات خلال 48 ساعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، وأدت إلى إصابة العشرات وحدوث دمار واسع في مدينة تل أبيب.

وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل إعلام محلية، من بينها "معاريف"، بأن بعض هذه الصواريخ تعمل بطريقة تشبه "الرؤوس المتشظية"، حيث تنفجر في الجو وتطلق شظايا شبيهة بالقنابل العنقودية، تنتشر في دائرة قطرها 8 كيلومترات، وهو ما يصعب كثيرًا على الأنظمة الدفاعية عملية اعتراضها.

وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ وزن كل رأس متفجر نحو 2.5 كيلوجرام، وتطلق هذه الرؤوس الفرعية من ارتفاع يقدر بـ7 كيلومترات، لتنفجر لاحقًا عند ملامستها الأرض بشكل ارتجاجي، مسببة أضرارًا ميدانية واسعة.

مصدر عسكري إسرائيلي رفيع حذر من أن هذا النوع من الصواريخ ليس فقط جديدًا في المواجهة مع إيران، بل يتمتع بقدرات تكنولوجية معقّدة، حيث يُطلق عبر الفضاء الخارجي قبل أن تتشظى رؤوسه الحربية وتعيد توجيه نفسها إلى أهداف مختلفة، ما يمنحه قدرة فائقة على تجاوز أنظمة الاعتراض التقليدية.

وتعمل متعددة الرؤوس الحربية بطريقة تشبه القنابل العنقودية، حيث إن وزن كل رأس حربي يبلغ 2.5 كجم من المتفجرات. وتنفجر على ارتفاع 7 كم وتغطي دائرة بقطر 8 كم. كما أنها تبرمج لتغيير مسارها بعد الانطلاق في الفضاء الخارجي. وتعد من أكثر التهديدات تعقيدًا بالنسبة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية.

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