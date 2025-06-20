إسرائيل تستفز العرب.. وزير مالية الاحتلال يطالب الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

واصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تصريحاته المستفزة للعرب بعدما طالب بتمويل تكاليف حرب دولة الاحتلال ضد إيران، وهي المواجهة التي اندلعت بعدوان إسرائيلي ضد إيران.

تمويل الحرب الإسرائيلية

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عليها المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا.

وكشف سموتريتش، عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها دولة الاحتلال جراء القصف الإيراني، حيث أكد أن الحكومة الإسرائيلية تلقت نحو 30 ألف طلب لمواطنين تضررت ممتلكاتهم ومنازلهم جراء الصواريخ الإيرانية.

وأشار الوزير الإسرائيلي المتطـ رف إلى أن إيران المسلحة نوويا وصاروخيا لا تهدد إسرائيل أو الشرق الأوسط فقط بل العالم كله والولايات المتحدة والغرب يدركون ذلك، مضيفا أنه "بمحاربتنا محور الشر ورأس الأفعى فإننا ننقذ العالم بأسره من إيران النووية".

الحرب الإسرائيلية الإيرانية

وتواصلت الهجمات بين إيران وإسرائيل، حيث شن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة هجوما على شمال دولة الاحتلال أسفر عن إصابة العشرات ومقتل امرأة بعد خوفها من صفارات الإنذار التي انطلقت في كل المناطق الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أنه في أعقاب إطلاق النار من إيران؛ توفيت امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا نتيجة “سكتة قلبية” داخل ملجأ كرميئيل.