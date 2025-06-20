استشهاد 26 فلسطينيا وسط قطاع غزة حول شاحنات المساعدات

استشهد 26 فلسطينيا اليوم الجمعة بمحور نتساريم وسط قطاع غزة أثناء انتظارهم لتوزيع المساعدات الغذائية من إحدى الشاحنات بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلية،وتتكرر حوادث تعرض المدنيين الفلسطينيين للقتل أثناء انتظار الحصول على المساعدات الغذائية وفقا لفرانس 24.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى فتح تحقيق دولي حول الجريمة الإسرائيلية المرتكبة بقتل مدنيين فلسطينيين جنوب قطاع غزة خلال محاولتهم الحصول على الغذاء بالشهر الماضي بينما حذرت رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين من حدوث مجاعة لمليون ونصف إنسان،وطالبت زعماء العالم بالضغط على نتنياهو للسماح بوصول شاحنات المساعدات اللازمة للمدنيين الفلسطينيين لإبقائهم على قيد الحياة.