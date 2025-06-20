قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال سيدة خمسينية من أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة
الرئيس التركي والمستشار الألماني يبحثان تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية
السفارة السويسرية في طهران تغلق أبوابها بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية
رئيسة تروكاديرو للدبلوماسية: أوروبا تبحث عن حلول بديلة لأزمة إسرائيل وإيران
ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية
الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة.. أسعار الذهب اليوم| أخبار التوك شو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة للرزق.. اغتنم الوقت الذي لا ترد فيه الدعوة
إعلام عبري: دمار كبير جراء سقوط صواريخ إيرانية في مناطق عدة
تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة
إعلام إيراني: الحرس الثوري استهدف مقر البث الميداني للقناة 14 في حيفا
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تستهدف المستشفيات .. ومات كثير من المدنيين
حقيقة إعلانات وظائف "الشغل من المنزل" المنسوبة لوزارة العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ أكثر من 300 هجوم بقطاع غزة خلال أسبوع

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 300 هجوم بقطاع غزة خلال الأسبوع الماضي،  حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الضحايا من النساء والأطفال.. مراسل القاهرة الإخبارية: 37 شهيدا في قصف عنيف على خان يونس ودير البلح
 

أفاد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن العدوان الإسرائيلي مستمر على مدينة خان يونس والمحافظة الوسطى بقطاع غزة، مشيرًا إلى سقوط عشرات الشهداء نتيجة القصف الجوي والمدفعي العنيف، وسط استهداف مباشر للمنازل والمناطق السكنية المكتظة.

قال «جبر» إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن حاليًا غارات عنيفة على وسط مدينة خان يونس، مستهدفة عددًا من المنازل، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف وعشوائي يطال الأطراف الشمالية للمدينة، مضيفا: «دوي الانفجارات يُسمع بوضوح في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، نتيجة لشدة الغارات على خان يونس».

وفي سياق متصل، أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مع ساعات الفجر منزلًا في مخيم للاجئين غرب مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا من عائلة عياش، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن منازل المخيمات مبنية بشكل متلاصق وضعيف، ما زاد من حجم الدمار وعدد الضحايا، لافتًا إلى أن القصف ألحق أضرارًا جسيمة بالمنازل المجاورة.

وتابع «جبر» أن حصيلة الشهداء في المحافظة الوسطى بلغت نحو 37 شهيدًا حتى الآن، نتيجة الغارات التي استهدفت المدنيين ومخيمات اللاجئين، دون تمييز أو تحذير مسبق.

هجوم بقطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

بالصور

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد