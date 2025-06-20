إيران تقبض على جاسوس من أوروبا صور أماكن حساسة في البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، القبض على جاسوس يحمل الجنسية الأوروبية، كان يصور مناطق حساسة شمال غرب البلاد.

وأوضحت السلطات الإيرانية أنه جرى اعتقال الجاسوس الأوروبي في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد شمال غربي البلاد، ووصل إلى إيران كسائح في مهمة لجمع معلومات من مراكز حساسة ومهمة بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على البلاد.

وأضافت السلطات الإيرانية، أنها عثرت على عدد من الصور لنقاط وأماكن حساسة في المناطق الصحراوية من إيران، وصودرت من ملف بحوزته.

وكان المواطن الأوروبي يقيم في إحدى مدن إيران، وكانت بحوزته شريحة هاتف تابعة لشخص إيراني، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة؛ لتنفيذ أنشطته.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي اندلعت الجمعة الماضية.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمنح أسبوعين للدبلوماسية، قبل اتخاذ قرار بشأن شنّ ضربة على إيران.

وبينما يجتمع مسؤولون أوروبيون وإيرانيون في جنيف، اليوم، صرّح وزير خارجية المملكة المتحدة، بوجود "فرصة سانحة" لإنهاء أزمة الشرق الأوسط.

ورغم تشكيك المسؤولين الأمريكيين في جدوى المحادثات، أبقى مسؤول في البيت الأبيض الباب مفتوحًا أمام إحراز تقدّم.

أطلقت إيران وابلًا جديدًا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، اليوم، حيث سقط واحد على الأقل على مدينة حيفا الشمالية.

ويأتي هذا الهجوم الأخير، في الوقت الذي تبادلت فيه إيران وإسرائيل الضربات الجوية خلال الليل، دون أي مؤشرات على تهدئة الصراع المستمر منذ أسبوع.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلًا: "لا ينبغي لأحد في إيران أن يتمتع بالحصانة"، وذلك بعد أن صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه لا يمكن السماح لآية الله علي خامنئي "بالبقاء".