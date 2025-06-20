إيران تعلن استهداف مراكز عسكرية إسرائيلية وقاعدتي نفاتيم وحاتسريم الجويتين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم /الجمعة/، تنفيذ الموجة السابعة عشرة من الهجمات المرکبة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.

وقال الحرس الثوری الإيراني - في بيان أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء - أن الموجة السابعة عشرة استهدفت مجموعة من الأهداف شملت: مراكز عسكرية، منشآت صناعات دفاعية، مراكز القيادة والسيطرة، شركات داعمة للعمليات العسكرية لإسرائيل، وقاعدتي "نفاتيم" و"حاتسريم" الجويتين.

وأضاف أن هذه المراكز كانت، منذ انطلاق "طوفان الأقصى"، في صُلب محور الشر ضد أبناء غزة، وضد شعوب لبنان واليمن، وأيضاً في الحرب المفروضة على إيران.

وأشار إلى أن حجم النيران الكثيف ودقة الإصابات في مدن تل أبيب، حيفا، وبئر السبع، تؤكد أن القدرة الهجومية للصواريخ الباليستية آخذة في التصاعد حتى الاقتصاص الكامل من إسرائيل.