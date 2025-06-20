إسرائيل تضرب منصات إطلاق صواريخ جنوب غرب إيران

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة إن إسرائيل استهدفت منصات إطلاق صواريخ أرض جو متوسطة المدى جنوب غرب إيران خلال الهجمات الصاروخية الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران،وقالت إيران بوقت سابق بإنها تضع أهداف عسكرية مزيفة خلال حربها الدفاعية بمواجهة إسرائيل.

وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالحرب الإسرائيلية التي قتلت العديد من أبناء شعبه المدنيين في أبشع صور ارتكاب جرائم الحرب الإسرائيلية ضد إيران.

واستبعد وزير الخارجية الإيراني عقد مفاوضات حالية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي ضد طهران،وحذر مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الإيرانية الإسرائيلية بضرورة وقف الحرب حتى لا تندلع حرب أخرى مدمرة.