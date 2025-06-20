الصين تطالب إسرائيل بالتوقف عن أفعالها تجنبا للكوارث

أدان مندوب الصين بمجلس الأمن بأشد العبارات ما يحدث بين إسرائيل وإيران.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وطالب مندوب الصين إسرائيل بالتوقف عن أفعالها لمنع حدوث كارثة.

هجوم صاروخي ضد الأراضي المحتلة

وأعلنت وكالة أنباء فارس أن طهران بدأت تنفيذ "هجوم صاروخي ضد الأراضي المحتلة"، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران، وأن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمال وجنوب البلاد، بالتزامن مع دوي انفجارات ضخمة سُمع في تل أبيب والقدس، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأُفيد بإطلاق أكثر من 30 صاروخًا من إيران، بعضها سقط في حيفا وبئر السبع، ووقعت انفجارات في مناطق غوش دان والقدس.