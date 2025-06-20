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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماتت من الخوف.. وفاة إسرائيلية بعد دوي صفارات الإنذار تحذيرا من هجوم إيراني

هجوم إيراني على إسرائيل
هجوم إيراني على إسرائيل
قسم الخارجي

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إمرأة إسرائيلة تبلغ من العمر 51 عاما ماتت من الخوف؛ إثر سماعها صفارات الإنذار المحذرة من هجوم صاروخي إيراني ضد دولة الاحتلال.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أنه في أعقاب إطلاق النار من إيران؛ قتلت إمرأة تبلغ من العمر 51 عامًا نتيجة “سكتة قلبية” داخل ملجأ كرميئيل.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي اندلعت الجمعة الماضية.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيمنح أسبوعين للدبلوماسية، قبل اتخاذ قرار بشأن شنّ ضربة على إيران. 

وبينما يجتمع مسؤولون أوروبيون وإيرانيون في جنيف، اليوم، صرّح وزير خارجية المملكة المتحدة بوجود "فرصة سانحة" لإنهاء أزمة الشرق الأوسط. 

ورغم تشكيك المسؤولين الأمريكيين في جدوى المحادثات، أبقى مسؤول في البيت الأبيض الباب مفتوحًا أمام إحراز تقدّم.

وأطلقت إيران وابلًا جديدًا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، اليوم، حيث سقط واحد على الأقل على مدينة حيفا الشمالية. 

ويأتي هذا الهجوم الأخير، في الوقت الذي تبادلت فيه إيران وإسرائيل الضربات الجوية خلال الليل، دون أي مؤشرات على تهدئة الصراع المستمر منذ أسبوع.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلًا: "لا ينبغي لأحد في إيران أن يتمتع بالحصانة"، وذلك بعد أن صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه لا يمكن السماح لآية الله علي خامنئي "بالبقاء".

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