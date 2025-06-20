مندوب إسرائيل: ضربنا إيران دفاعًا عن العالم .. ولن نعتذر

أكد المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي داني دانون، مساء اليوم الجمعة، أن الضربات الإسرائيلية ضد إيران استهدفت منشآت عسكرية، وتم اتخاذ تدابير واضحة لتفادي المساس بالمدنيين، مشيرًا إلى أن هذا التحرك جاء كـ"ملاذ أخير" بعد استنفاد كل السبل الأخرى لوقف ما وصفه بـ"جرائم إيران المتواصلة".

وقال إن إيران تمثل الخطر الأكبر على الأمن والسلم الدوليين، نظرًا لطموحاتها النووية وتوسيعها المستمر لقدراتها الصاروخية والباليستية، التي باتت تصل إلى مدى يتجاوز 4 آلاف كيلومتر، مهددًا بأن صواريخها قد تطال مدنًا في أوروبا مثل بروكسل، وربما بوسطن في الولايات المتحدة.

وأضاف أن النظام الإيراني لا يكتفي بتطوير هذه القدرات، بل يستخدمها أيضًا، مشيرًا إلى أن إيران أطلقت صواريخ على مستشفى يخدم ملايين المدنيين، ودأبت على دعم جماعات متطرفة في عدة مناطق حول العالم.

وتابع المندوب الإسرائيلي: "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عن العالم لحمايته من جرائم إيران"، مؤكدًا أن بلاده لن تعتذر عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ولن تنتظر تهديدًا آخر، مضيفًا أن إيران تبني قدرات بهدف امتلاك سلاح نووي، و"لن نسمح لها بذلك".

واتهم المندوب الإيراني في الجلسة بالكذب، قائلًا: "كيف يجرؤ على طلب حماية من مجلس الأمن؟"، وطالبه بالكشف عن أسماء المستشفيات التي تدعي إيران أن إسرائيل قصفتها، مضيفًا: "أنت لست دبلوماسيًا".

واتهم المندوب الإسرائيلي المرشد الإيراني علي خامنئي بالدعوة المتكررة لإبادة إسرائيل، مؤكدًا أن النظام الإيراني حاول اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقتل العديد من الإسرائيليين حول العالم.

وقال إن المدنيين الإسرائيليين يتوجهون إلى الملاجئ يوميًا نتيجة القصف الإيراني، وإن إسرائيل تظل الهدف الأول لطهران، لكنها "لن تكون الأخير"، داعيًا مجلس الأمن إلى وضع حد لما وصفها بـ"المهزلة الإيرانية".