السيناتور الأمريكي ساندرز: نتنياهو مخطئ .. ولا يجب المشاركة بحرب ضد إيران

حذر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت بمجلس الشيوخ الأمريكي من انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب ضد إيران،وقال ساندرز بإن نتنياهو أخطأ بالماضي والآن حسب فوكس نيوز الأمريكية.

وأشار ساندرز بإن نتنياهو جاء للولايات المتحدة الأمريكية،وخطب بالكونجرس الأمريكي عام 2002 وقال للشعب الأمريكي حينها،وللرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الابن بإن العراق،والرئيس صدام حسين يمتلك سلاح نووي ويقوم بتطويره.

وتابع ساندرز بإن الغزو الأمريكي للعراق كلف الولايات المتحدة 3 تريليون دولار ومقتل 4ألاف جندي أمريكي،وإصابة 35 ألف آخرين بالإضافة لسقوط آلاف الضحايا من المدنيين بالعراق.

واتضح فيما بعد عدم وجود أسلحة نووية بالعراق وقدم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الاعتذار للعالم عن حصول الولايات المتحدة على معلومات خاطئة بوجود سلاح نووي بالعراق،وناشد ساندرز الرئيس الأمريكي ترامب بعدم الإنسياق وراء معلومات نتنياهو التي تكون دائما خاطئة.