تصريحات نتنياهو عن إلغاء زفاف نجله تثير الغضب في إسرائيل

أثار تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إلغاء حفل زفاف نجله أفنير موجة واسعة من الغضب، خاصة في أوساط عائلات المحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن تصريح نتنياهو خلال زيارته إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع المحتلة، والذي تعرض مؤخرًا لهجوم صاروخي إيراني، أثار استياءً عامًا في الداخل الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قد أجاب عن سؤال يتعلق بتأجيل حفل زفاف نجله، قائلاً: "هناك تكاليف شخصية، وهناك أشخاص يصابون وآخرون يقتلون.. كل منا يتحمل تكلفة شخصية، وهذا الأمر لم يستثن عائلتي".

وأضاف خلال حديثه أمام وسائل الإعلام: "هذه هي المرة الثانية التي يُلغي فيها ابني أفنير حفل زفافه.. كما أن زوجتي العزيزة بطلة، لقد تحملت تكلفة شخصية لسنوات لأنني أقود التحرك ضد إيران".

غضب عائلات الجنود المحتجزين

التصريح أثار موجة استياء بين عائلات الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الذين اعتبروا أن نتنياهو يضع معاناة عائلته في نفس مستوى معاناتهم المستمرة منذ شهور طويلة.

وفي هذا السياق، كتبت أنات إنجرست، والدة الجندي بجيش الاحتلال ماتان إنجرست، عبر حسابها في منصة "إكس": "لم تفلت عائلتي أيضا من هذه التكلفة الشخصية". وأضافت في منشورها الموجه إلى نتنياهو: "ابني يقبع في سجون غزة الجهنمية منذ 622 يوما.. ابني ينتظرك لإنقاذه".

من جانبها، وجهت فيكي كوهين، والدة الجندي نمرود كوهين المحتجز أيضًا في غزة، رسالة حادة إلى رئيس الوزراء، قائلة: "سيدي رئيس الوزراء، أنا متأكدة من أن إلغاء حفل زفاف أمر مزعج، ولكن... 622 يوما لم أنم فيها ليلة كاملة". وختمت رسالتها بالقول: "حان الوقت لتضع حدا لكابوسنا".



