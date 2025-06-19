أكثر من 10 آلاف حاج إيراني عالقون في السعودية بسب الحرب مع إسرائيل

تقطعت السبل بنحو 12,500 حاج إيراني في المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى إيران في ظل الصراع الدائر مع إسرائيل، وفقًا لوسائل إعلام رسمية إيرانية.

في وقت سابق من يونيو، كان ملايين المسلمين في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج والاحتفال بعيد الأضحى في 6 يونيو. كما سافر البعض إلى المدينة المنورة خلال الحج.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية: "كانت هناك دراسات لاستخدام مطارات الدول المجاورة للحجاج من المحافظات الشرقية، لكن هذا لم يُنفذ".

وأعلنت إيران أنها تُنسق مع السعودية والعراق لتسهيل عودة الحجاج عبر المعابر الحدودية البرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الرسمية أن المملكة تعمل على تسهيل "جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير كافة الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم سالمين إلى وطنهم وعائلاتهم".