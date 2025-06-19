نتنياهو: إسرائيل دمرت أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة "كان" إن إسرائيل دمرت أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وعندما سُئل نتنياهو عن قدرات إسرائيل الدفاعية ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية، أجاب: "نحن نضرب منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية لا يهم كم عدد الصواريخ التي بحوزتهم، المهم هو عدد منصات الإطلاق التي بحوزتهم - ونحن نقترب من ذلك بالفعل، وأعتقد أننا تجاوزنا بالفعل نصف منصات الإطلاق التي بحوزتهم".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في تقييم له، أن إسرائيل دمرت حوالي 40% من منصات الإطلاق.

وفي سياق آخر صرح وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الخميس أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "لم يعد من الممكن السماح له بالبقاء" بعد استهداف مستشفى سوروكا جنوب إسرائيل بهجوم صاروخي إيراني، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وصرح يسرائيل كاتس للصحفيين في حولون قرب تل أبيب: "يُعلن خامنئي صراحةً رغبته في تدمير إسرائيل، فهو يُصدر الأوامر شخصيًا بقصف المستشفيات. إنه يعتبر تدمير دولة إسرائيل هدفًا، ولا يمكن السماح لمثل هذا الرجل بالبقاء".