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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هند الضاوي تلقن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين درسا لن ينساه

المحللة السياسية هند الضاوي
المحللة السياسية هند الضاوي
ناصر السيد

لقنت المحللة السياسية هند الضاوي، الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، درسا لن ينساه خلال مداخلتهما على إحدى برامج قناة روسيا اليوم في سياق نقاش حول الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي اندلعت في 13 يونيو الجاري.

عويل ولسانه طويل

وفي سياق النقاش الذي جرى، طلب المذيع تعليقا من هند الضاوي، على حديث المحلل الإسرائيلي فاستشهدت بمثل مصري شعبي يقول "عويل ولسانه طويل" في إشارة إلى دولة الاحتلال.

وأوضحت هندي الضاوي قائلة "إسرائيل ينطبق عليها المثل الشعبي المصري "عويل ولسانه طويل".

وأضافت "كيان مصطنع في الشرق الأوسط، قادمة لتعلم دول الحضارات كإيران ومصر ماذا تفعل ولا تفعل ؟".

وتابعت "إذا كانت إسرائيل مستاءة من الوضع عليها أن تاخذ شعبها اللي لمته من كل مكان في الأرض وترحل".

الست المصرية ملكة

وفي لقاء سابق مع كوهين، تساءل الأخير بشأن الدور المصري في الأزمة الدائرة في قطاع غزة بالقول "أول شيء مصر ماخصها بما يحدث في غزة"

لترد عليه هند الضاوي: "لا ده خصها وخصها ده من الأمن القومي المصري أنت اللي ماخصك".

ليخرج إيدي كوهين بعيدا عن سياق الحديث، بالقول "ماتجبلي نسوان تكلمني النسوان ما بيخلوك تحكي النسوان بيحكوا طول الوقت بالعين راديو".

لترد عليه هند الضاوي قائلة "النسوان اللي ربتك مش إحنا.. إحنا 7000 سنة حضارة "الست عندنا كانت ملكة لكن أنتم النسوان".

هند الضاوي إيدي كوهين المحللة السياسية هند الضاوي الحرب الإيرانية الإسرائيلية عويل ولسانه طويل دولة الاحتلال إسرائيل

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