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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة الإيرانية تعلن وفاة 224 شهيدا و1800 جريح منذ بدء العدوان

إيران
إيران
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إستشهاد 224 شهيدا و1800 جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم ، أعلن الجيش الايراني استشهاد 6 جنود بعدوان الجيش الصهيوني على قاعدة في لورستان غربي إيران.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "هيرميس" تابعة للكيان الإسرائيلي، كانت تحاول تنفيذ مهمة تجسس فوق مناطق حساسة داخل الأراضي الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بيان صادر عن قوات الدفاع الجوي، أن العملية جاءت بعد رصد الطائرة باستخدام منظومات الرادار والمراقبة المتطورة، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية والصاروخية والمدفعية، وأنظمة التنصت والاستطلاع والاعتراض.

وأكد البيان أن المسيّرة الإسرائيلية تم التعرف عليها أثناء محاولتها اختراق المجال الجوي الإيراني، وتم التعامل معها وإسقاطها بدقة عالية، دون أن تسفر عن أي خسائر داخلية.

وأوضح الجيش الإيراني أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية حتى الآن من رصد وضرب 28 نوعًا مختلفًا من الطائرات المسيّرة المعادية، ما يعكس الجهوزية العالية للقوات الإيرانية في حماية الأجواء الوطنية.

إيران وزارة الصحة الإيرانية العدوان الإسرائيلي الجيش الايراني لورستان إسقاط طائرة مسيّرة

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