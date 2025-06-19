نتنياهو : تغيير النظام الإيراني أو سقوطه مسألة تخص شعبهم

أكد رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو أن تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا ولكنه قد يكون نتيجة ، مشيرا الي أن مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه هي مسألة تخص الشعب الإيراني ولا بديل عن ذلك.
وردا على سؤال عن احتمال اغتيال خامنئي رد نتنياهو قائلا : تعليماتي أنه لا توجد حصانة لأي شخصية في إيران.
وذكر نتنياهو قائلا : من الواضح أن النظام في إيران يتأثر لأننا نقوم باستهداف رموزه.
وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية قائلا : الولايات المتحدة تساعدنا على مستوى الدفاع من خلال منظومة ثاد وطياروها يساعدوننا على اعتراض المسيرات.
وأردف : ليس مهما عدد الصواريخ الذي تملكه إيران إنما عدد منصات الإطلاق ولذلك نعمل على استهدافها
و بشأن قدرة إسرائيل على قصف مفاعل فوردو ، قال نتنياهو: قادرون على إزالة التهديد النووي بأنفسنا.
وتابع نتنياهو : نتقدم عبر إنجازات منهجية في إزالة المشروعين النووي والصاروخي الإيرانيين
وختم نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية قائلا : أمريكا تساعدنا في الدفاع عبر منظومة ثاد وسفنها وطياروها يعترضون المسيّرات.