نتنياهو : تغيير النظام الإيراني أو سقوطه مسألة تخص شعبهم

أكد رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو أن تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا ولكنه قد يكون نتيجة ، مشيرا الي أن مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه هي مسألة تخص الشعب الإيراني ولا بديل عن ذلك.



وردا على سؤال عن احتمال اغتيال خامنئي رد نتنياهو قائلا : تعليماتي أنه لا توجد حصانة لأي شخصية في إيران.



وذكر نتنياهو قائلا : من الواضح أن النظام في إيران يتأثر لأننا نقوم باستهداف رموزه.

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية قائلا : الولايات المتحدة تساعدنا على مستوى الدفاع من خلال منظومة ثاد وطياروها يساعدوننا على اعتراض المسيرات.

وأردف : ليس مهما عدد الصواريخ الذي تملكه إيران إنما عدد منصات الإطلاق ولذلك نعمل على استهدافها

و بشأن قدرة إسرائيل على قصف مفاعل فوردو ، قال نتنياهو: قادرون على إزالة التهديد النووي بأنفسنا.

وتابع نتنياهو : نتقدم عبر إنجازات منهجية في إزالة المشروعين النووي والصاروخي الإيرانيين



وختم نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية قائلا : أمريكا تساعدنا في الدفاع عبر منظومة ثاد وسفنها وطياروها يعترضون المسيّرات.