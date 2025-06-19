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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو يرد عن سؤال اغتيال خامنئي: لا أحد يتمتع بالحصانة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردًا على سؤال مباشر بشأن إمكانية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "لا أحد يتمتع بالحصانة"، في تصريح لافت يعكس تصعيدًا كبيرًا في حدة الخطاب بين تل أبيب وطهران.

تصريحات من مستشفى سوروكا بعد قصفها بالصواريخ الإيرانية

وخلال جولة تفقدية لمستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع، والتي تعرضت لاستهداف مباشر خلال الهجوم الصاروخي الإيراني فجر اليوم الخميس، قال نتنياهو:«جميع الخيارات مطروحة، لكن من الأفضل عدم الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام».

وأوضح أن إسرائيل تبذل كل ما بوسعها للدفاع عن نفسها، مؤكدًا استمرار العملية العسكرية ضد إيران.

شكر لأمريكا.. وإشادة بترامب

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره لانضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى جهود الدفاع عن إسرائيل، مشددًا على أن العلاقة بين تل أبيب وواشنطن كانت «وطيدة ووثيقة» خصوصًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مضيفًا:«إسرائيل لم تحظَ بصديق أفضل من ترامب».

موقف واشنطن من العمليات ضد طهران

وحول احتمالية انخراط واشنطن في عمل عسكري مشترك ضد إيران، أكد نتنياهو أن القرارات بهذا الشأن ترجع إلى الرئيس الأمريكي وحده، دون تأكيد رسمي بشأن مشاركة أمريكية مباشرة في الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستشفى سوروكا

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