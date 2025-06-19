بعد اندلاع الحرب.. عراقجي وويتكوف يبحثان مقترحا لإنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم

قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفيًا عدة مرات منذ أن بدأت إسرائيل ضرباتها على إيران الأسبوع الماضي، في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

مفاوضات أمريكية إيرانية

ووفقًا للدبلوماسيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الأمر، قال عراقجي إن طهران لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل الهجمات التي بدأت في 13 يونيو.

وأضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة موجزة لمقترح أمريكي قُدم لإيران في نهاية مايو يهدف إلى إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض رفضته طهران حتى الآن.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لشبكة CNN أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيحضر اجتماعًا بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في البيت الأبيض بعد ظهر الخميس.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وشنت طهران هجوما قويا في وقت سابق من اليوم الخميس أسفر عن إصابة العشرات من الإسرائيليين.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 271 شخصًا على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات صباح اليوم إثر ضربات إيرانية في أنحاء البلاد.