الجيش الأمريكي ينقل قواته وطائراته في قطر والبحرين تحسبا لهجمات إيرانية

اتخذ الجيش الأمريكي عدة خطوات لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران، بما في ذلك إخلاء جميع الطائرات غير المحمية من قاعدته المترامية الأطراف في قطر، ونقل سفن البحرية الأمريكية المتمركزة في البحرين، وفقًا لما ذكره مسؤولان دفاعيان لشبكة CNN.

القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

وأضاف المسؤولان ومصدر مطلع أن القيادة المركزية الأمريكية جهزت مسبقًا إمدادات إضافية في المنطقة، وهو إجراء تشغيلي قياسي في أي وقت يُحتمل فيه وقوع هجوم على القوات الأمريكية.

ووصف أحد المسؤولين هذه التغييرات بأنها تخطيط احترازي حكيم وسط تهديدات إيران بمهاجمة القوات والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا قررت الولايات المتحدة الانضمام إلى إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

نقل الطائرات الأمريكية

وأكد مسؤول أنه تم نقل الطائرات الأمريكية غير المحمية من قاعدة العديد الجوية في قطر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية أن المنطقة قد أُخليت.

إضافةً إلى ذلك، غادرت جميع سفن البحرية الأمريكية، التي كانت متمركزة في قاعدة الدعم البحري في البحرين، الميناء في وقت سابق من هذا الأسبوع ولم يتضح بعدُ أين نُقلت الطائرات والسفن خلال تصاعد التوترات.